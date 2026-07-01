Handkehrmaschine S 3 Twin 2-in-1 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Handkehrmaschine
Artikelnummer: 1.766-315.0
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)
650
Max. Flächenleistung (m²/h)
1800
Gehäuse / Rahmen
Kunststoff / Kunststoff
Kehrgutbehälter (l)
16
Empfohlen ab Fläche (m²)
40
Farbe
Gelb
Gewicht, betriebsbereit (kg)
10
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
690 x 670 x 930
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete