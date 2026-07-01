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    Handkehrmaschine S 3 Twin 2-in-1 | Kärcher

    Yellow Kärcher push sweeper with two rotating brushes, black handle, and additional brush attachments on a white background.

    Handkehrmaschine

    S 3 Twin 2-in-1

    Artikelnummer: 1.766-315.0

    • Kehrmaschine für die ganzjährige Reinigung, Flächenleistung bis zu 1800 m²/h
    • 16-l-Kehrgutbehälter, Kehrbreite 650 mm
    • 2 Seitenbesen, 2 Seitenbesen für feuchtes Kehrgut