Saugpinselset | Kärcher

Das Saugpinselset ist ein Zubehörset bestehend aus zwei Saugpinseln mit harten bzw. weichen Borsten. Der Saugpinsel mit harten Borsten dient der gründlichen Reinigung von Polster- und Teppichflächen. Der Saugpinsel mit weichen Borsten ermöglicht eine schonende Reinigung empfindlicher Oberflächen. Das praktische Saugpinselset ist geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger und Waschsauger der Gerätereihe SE 4-6.

Inklusive Parkclip (Nutzung nur für WD-Sauger möglich) Kann auf Wunsch an der Bodendüse angebracht werden. Ermöglicht schnelles und bequemes Zwischenparken von Saugrohr und Düse bei Arbeitsunterbrechungen. Geeignet für alle Kärcher Home & Garden Nass-/Trockensauger Mit dem ergonomischen Fußschalter wird die Bodendüse bequem und einfach für unterschiedliche Bodenbeläge (z. B. Teppich oder Laminat/Parkett) eingestellt. Die von Trockensaugern bekannten Symbole für Teppich- und Hartböden machen die Auswahl sehr einfach. Polsterdüse mit 2 Fadenhebern Für eine schonende und gründliche Reinigung von Polstern, Polstermöbeln und textilen Oberflächen.