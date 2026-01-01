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    Dampfreiniger SC 2 EasyFix Plus | Kärcher

    Kärcher steam cleaner with various attachments, including brushes, cloths, and extension tubes, arranged on a white background.

    Dampfreiniger

    SC 2 EasyFix Plus

    Artikelnummer: 1.512-614.0

    • 75 m² Flächenleistung/Tankfüllung, 1500 W Heizleistung
    • Aufheizzeit 6,5 min
    • Multifunktionales Zubehör