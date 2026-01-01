Schnellladegerät Battery Power 18 V | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.445-032.0Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Akkuladezeit mit Schnellladegerät (min)
44 layout:battery_charging_time 94 layout:battery_charging_time 83 layout:battery_charging_time 143
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
184 x 133 x 88
Produktinformationen
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung