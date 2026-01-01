Schnellladegerät Battery Power 18 V | Kärcher

Das Schnellladegerät kann dank der integrierten Wandhalterung ganz einfach an der Wand befestigt werden. Mit dem Schnellladegerät ist der 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen. Auch alle weiteren 18-V-Wechselakkus der 18 V Kärcher Akkuplattform können damit aufgeladen werden.

Schnellladegerät Lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 44 Minuten zu 80 %. Lädt den 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 94 Minuten zu 80 %. Vielseitiger Einsatz Kompatibel mit allen Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform. Wandhalterung Zur sauberen Anbringung an der Wand.