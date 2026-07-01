Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    SE Support Handgriff | Kärcher

    Black Kärcher handle attachment with ergonomic grip and branded logo, designed for secure connection.

    SE Support Handgriff

    Artikelnummer: 2.863-358.0

    Der ergonomische Support-Handgriff ist die ideale Ergänzung für die komfortable Reinigung von großen Teppichflächen mit den Kärcher Waschsaugern.