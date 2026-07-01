SE Support Handgriff | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.863-358.0Der ergonomische Support-Handgriff ist die ideale Ergänzung für die komfortable Reinigung von großen Teppichflächen mit den Kärcher Waschsaugern.
Abmessungen (L × B × H) (mm)
121 x 66 x 127
Gewicht (kg)
0.1
Farbe
schwarz
Standardnennweite (mm)
35
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1