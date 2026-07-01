SE Waschfugendüse | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.863-360.0Die praktische Waschfugendüse als Zubehör für Waschsauger ermöglicht die Sprühextraktion auch an schwer zugänglichen Stellen und in engen Zwischenräumen bei Polstermöbeln oder im Auto.
Standardnennweite (mm)
35
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
241 x 44 x 65
Anwendungsgebiete