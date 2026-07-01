Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    SE Waschfugendüse | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner nozzle attachment on a white background.

    SE Waschfugendüse

    Artikelnummer: 2.863-360.0

    Die praktische Waschfugendüse als Zubehör für Waschsauger ermöglicht die Sprühextraktion auch an schwer zugänglichen Stellen und in engen Zwischenräumen bei Polstermöbeln oder im Auto.