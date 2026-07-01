Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    SE Waschpolsterdüse | Kärcher

    Kärcher vacuum nozzle attachment with a transparent front and black body, angled slightly to the right.

    SE Waschpolsterdüse

    Artikelnummer: 2.863-359.0

    Die Waschpolsterdüse für Sprühextraktionsgeräte ist als Zubehör für Waschsauger ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Autositzen und die Fleckenentfernung auf Teppichen.