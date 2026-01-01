Seitenbuerste | Kärcher

Das Set enthält 2 Seitenbesen für den Saugroboter RCV 2. Wenn das Gerät eine Reinigungsaufgabe ausführt, sorgt die hochwertige Seitenbürste besonders in Ecken und entlang von Kanten für optimale Reinigungsergebnisse auf allen Hartböden wie Fliesen, Laminat, Holzböden, PVC oder Linoleum. Das Wechseln der Seitenbesen ist dank der werkzeuglosen Klickbefestigung äußerst einfach.

Austauschbarer Seitenbesen Einfaches Anbringen und Lösen dank werkzeugloser Klickbefestigung.