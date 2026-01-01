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    Seitenbuerste | Kärcher

    Two black Kärcher side brushes with three bristles each, positioned vertically on a white background.

    Seitenbuerste

    Artikelnummer: 2.269-672.0

    Für optimale Reinigungsergebnisse: Set mit 2 hochwertigen Seitenbesen für den Saugroboter RCV 2.