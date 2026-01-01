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    Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot | Kärcher

    Two Kärcher vacuum cleaner nozzles, one curved and one flat, with grey and yellow accents, on a white background.

    Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot

    Artikelnummer: 2.863-369.0

    Schnelle und tropffreie Schuhreinigung: Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für den Waschsauger SE 3-18 Compact zur gründlichen und bequemen Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen.