Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5, 6 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Artikelnummer: 2.863-370.0Schnelle und tropffreie Schuhreinigung: Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für eine gründliche Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen. Für die Waschsauger SE 3 Compact, 4, 5 und 6.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
124 x 65 x 44
Anwendungsgebiete