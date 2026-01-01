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    Spot Brush | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner brush attachment with black and grey design, featuring bristles at the end.

    Spot Brush

    Artikelnummer: 2.863-386.0

    Schnelle und effiziente Fleckentfernung: Die Spot Brush ist das ideale Zubehör für Waschsauger zur gründlichen und gezielten Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Polstern und Textilien.