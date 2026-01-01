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    Starter Kit Battery Power 18/25 | Kärcher

    Kärcher 18V battery and charger, black and yellow, on a white background.

    Starter Kit Battery Power 18/25

    Artikelnummer: 2.445-062.0

    Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.