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    Starter Kit Battery Power 18/50 | Kärcher

    Kärcher 18V battery and charger set, featuring a yellow and black design with visible branding and power indicators.

    Starter Kit Battery Power 18/50

    Artikelnummer: 2.445-063.0

    Inkl. 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku und 18-V-Schnellladegerät: das Starter Kit Battery Power 18/50 für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.