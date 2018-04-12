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    Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with bristles, black, angled view.

    Umschaltbare Nass- und Trockensaugdüse mit integrierter Parknase

    Artikelnummer: 2.863-000.0

    Per Fußschalter umschaltbare Bodendüse für eine perfekte Aufnahme von trockenem und nassen Schmutz. Geeignet für alle Kärcher Nass-/Trockensauger und Waschsauger.