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    Waschdüse zur Polsterreinigung | Kärcher

    Kärcher upholstery nozzle attachment with transparent and black components, isolated on a white background.

    Waschdüse zur Polsterreinigung

    Artikelnummer: 2.885-018.0

    Handgeführte Waschdüse für Sprühextaktionsgeräte. Ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln und Autositzen.