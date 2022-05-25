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    Nass-/Trockensauger WD 5 V-25/5/22 | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, crevice tool, filter, and vacuum bag on white background.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 5 V-25/5/22

    Artikelnummer: 1.628-300.0

    • Filterreinigung, Blasfunktion, Zubehöraufbewahrung
    • 1200 W Nennleistungsaufnahme, 25-l-Kunststoffbehälter, 5-m-Kabel, 2,2-m-Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel