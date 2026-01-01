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    Nass-/Trockensauger WD 7 Control P S 30/6/35/T | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, floor nozzle, filter, dust bag, and additional accessories on white background.

    Nass-/Trockensauger

    WD 7 Control P S 30/6/35/T

    Artikelnummer: 1.628-385.0

    • FILT!elligence™, 2-in-1 Remote Control, Geräte-Steckdose, Filterreinigung
    • 1400 W Nennleistungsaufnahme, 30-l-Edelstahlbehälter, 6-m-Kabel, 3,5-m-Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel
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    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.