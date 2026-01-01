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    Wischbezug Set RCW 2 | Kärcher

    Six white circular microfiber pads with yellow inner lining, stacked in two groups.

    Wischbezug Set RCW 2

    Artikelnummer: 2.269-210.0

    Das hochwertige Mikrofaser-Bezugset für den Fensterputzroboter RCW 2 garantiert ein optimales Reinigungsergebnis bei der Pflege von Fenster- und Glasflächen.