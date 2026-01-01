Wischtuch Set RCV 2, RVC 3 (2 St.) | Kärcher

Das Set enthält 2 Wischtücher für die Saugroboter RVC 3 und RCV 2. Wird das Gerät im Wischmodus betrieben, sorgen die hochwertigen Mikrofasertücher für ein optimales Reinigungsergebnis auf sämtlichen Hartflächen wie zum Beispiel Fliesen, Laminat, Holzböden, PVC oder Linoleum. Leichte, angetrocknete Verschmutzungen werden zuverlässig entfernt und Staub ergänzend zum Saugen sehr gut gebunden. Dank zuverlässiger Klettbefestigung können die Tücher einfach und schnell gewechselt werden.

Wischtuch mit Klettbefestigung Deutlich längeres autonomes Reinigen dank regelmäßiger automatischer Entleerung des Staubbehälters des RCV 5. Kein lästiges manuelles Entleeren des Staubbehälters des RCV 5 und kein Kontakt mit Staub und Schmutz. Dauerhaft konstant hohe Saugleistung und somit ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis des RCV 5, da der Staubbehälter des Roboters regelmäßig geleert wird. Vliesfilterbeutel Staub und Schmutz werden zuverlässig im Filterbeutel gesammelt. Sehr einfache und hygienische Entsorgung des aufgenommenen Schmutzes. Beim Herausziehen aus der Station wird der Filterbeutel sofort automatisch verschlossen. Der Schmutz bleibt sicher im Beutel, das Freisetzen von Staub beim Beutelwechsel wird zuverlässig verhindert. Integriertes Kabelmanagement Das Netzkabel der Absaugstation kann sauber am mitgelieferten Kabelmanagement hinten an der Absaugstation aufgewickelt werden – kein Kabelsalat mehr. App-Steuerung Die Absaugstation des RCV 5 ist bei Bedarf komfortabel per App steuerbar. Die Absaugung kann per App zusätzlich auch individuell aktiviert werden. Kompatibel mit allen RCV 5 Die Absaugstation ist mit allen RCV 5 kompatibel, auch mit Geräten, die bereits mit einer Ladestation ausgestattet sind. Dank mitgeliefertem Umbauset lässt sich ein bereits vorhandener RCV 5 im Handumdrehen für den Betrieb mit der Absaugstation umrüsten.