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    Wischtuch Set RCV 2, RVC 3 (2 St.) | Kärcher

    Semi-circular white cleaning pad with yellow stripes, placed on a white background.

    Wischtuch Set RCV 2, RVC 3 (2 St.)

    Artikelnummer: 2.269-670.0

    Für optimale Reinigungsergebnisse: hochwertiges Mikrofaser-Tuchset für das feuchte Wischen von Hartflächen mit den Saugrobotern RVC 3 und RCV 2.