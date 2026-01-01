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    Akku-Fenstersauger WV 2 Plus N | Kärcher

    Kärcher window vac set with spray bottle, microfiber cloth, and instruction manual on a white background.

    Akku-Fenstersauger

    WV 2 Plus N

    Artikelnummer: 1.633-642.0

    • Leistungsstarker Akku-Fenstersauger, streifenfreie Reinigung glatter Oberflächen
    • Akkubetrieben, 35 min Laufzeit, 100 ml Tankkapazität
    • Ladegerät, Sprühflasche Standard, Wischbezug, schmale Absaugdüse u. v. m.