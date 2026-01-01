Akku-Fenstersauger WV 5 Plus N | Kärcher

Mit dem WV 5 Plus N bringt Kärcher - der Erfinder des Akku-Fenstersaugers ein Gerät auf den Markt, das die mühelose, streifenfreie und tropfenfreie Fensterreinigung weiter perfektioniert. Mit seiner verlängerten Akku-Laufzeit sind auch längere Putzaktivitäten problemlos möglich. Und dank praktischem Wechselakkusystem wird durch zusätzliche Anschaffung eines zweiten Akkus sogar pausenloses Fensterreinigen möglich. Der Geräte-Handgriff sorgt mit seiner Weichkomponente dafür, dass der WV 5 Plus N die Vorgängerreihe in Sachen Handling und Ergonomie sogar noch übertrifft. Des weiteren ist das Gerät mit Abstandshaltern an der Saugdüse ausgestattet. Dieses Feature ermöglicht noch bessere Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten. Auch im Lieferumfang enthalten ist eine schmale Saugdüse für Sprossenfenster. Das perfekte Zusammenspiel von Sprühflasche und Mikrofaser-Wischbezug gewährleistet effektives Reinigen und in Kombination mit dem Akku-Fenstersauger rückstandsfrei saubere Fenster.

Entnehmbarer Akku Dank entnehmbarem und optional erhältlichem Wechselakku lassen sich alle Fenster ohne Unterbrechung reinigen. Komfortable Randreinigung Dank der manuell einstellbaren Abstandshalter lassen sich perfekte streifenfreie Reinigungsergebnisse bis an die Fensterkanten erzielen. Angenehmer Handgriff mit Akkuladezustandsanzeige Durch die Gummierung am Handgriff des Geräts konnte die Handhabung fühlbar verbessert werden. 3 LEDs zeigen den aktuellen Akkuladezustand des Geräts an. Wechselbare Saugdüse Je nach Größe der Reinigungsfläche kann sowohl die kleine als auch die große Saugdüse aufgesteckt werden. Angenehm leise Die geringe Lautstärke des Fenstersaugers macht das Arbeiten jetzt noch angenehmer. Das Original Original Kärcher Qualität vom Erfinder des Fenstersaugers. 3 x schneller Mit dem Akku-Fenstersauger ist die Fensterreinigung 3 x schneller erledigt als mit herkömmlichen Methoden. Tropfen- und streifenfreies Ergebnis Dank elektrischer Wasserabsaugung ist lästiges Tropfen ein für allemal passé. Für strahlend saubere Fenster. Absolut hygienisch Schnelle und einfache Entleerung des Tanks ohne Schmutzwasser-Kontakt. Anwendungsvielfalt Der Fenstersauger kann für alle glatten Oberflächen wie Fliesen, Spiegel oder Duschkabinen verwendet werden.