Akku-Fenstersauger WV 5 Plus N | Kärcher

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Akku-Fenstersauger
Artikelnummer: 1.633-701.0
Arbeitsbreite der Absaugdüse (mm)
280
Arbeitsbreite der schmalen Absaugdüse (mm)
170
Behälterinhalt Schmutzwasser (ml)
100
Akkulaufzeit (min)
35
Akkuladezeit (min)
185
Akkutyp
Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Leistung je Akkuladung (m²)
ca. 105
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Gewicht inkl. Akku (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
125 x 280 x 325
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete