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    Zubehoer Set | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner accessories including side brushes, roller brush, mop pad, and two filters on a white background.

    Zubehoer Set

    Artikelnummer: 2.269-674.0

    Das Zubehörset für den Saugroboter RCV 2 enthält 1 Hauptbürste, 1 Wischtuch, 2 Seitenbesen und 2 Filter.