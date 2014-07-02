Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión de Kärcher (K2-K7) a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. La manguera de repuesto soporta una presión de hasta 160 bar y está diseñada para temperaturas de hasta 60 °C.