ABS Schlammsauger | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Bestellnummer: 2.641-798.0Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur Umrüstung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.8