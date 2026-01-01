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    ABS Schlammsauger | Kärcher

    Flexibler, blauer Saugschlauch mit schwarzem Anschlussstück und Metallklemme, auf weißem Hintergrund liegend.

    ABS Schlammsauger

    Bestellnummer: 2.641-798.0

    Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur Umrüstung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen.