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    Adapter 3 M22IG-TR22AG | Kärcher

    Messing-Gewindefitting mit schwarzem Kunststoffring, seitlich die Zahl 3 eingeprägt.

    Adapter 3 M22IG-TR22AG

    Bestellnummer: 4.111-031.0

    Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu