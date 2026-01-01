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    Anbausatz Halter automatische Schlauchtrommel HDS M/S | Kärcher

    Schwarze Halterung mit zwei Rohren und einem gelben Kärcher Hochdruckschlauch mit Anschlüssen auf weißem Hintergrund.

    Anbausatz Halter automatische Schlauchtrommel HDS M/S

    Bestellnummer: 2.110-020.0

    Halter inkl. Anschlussmaterial zur Montage einer automatischen Schlauchtrommel an die Geräte der HDS-Mittel- und -Superklasse.