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    Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m | Kärcher

    Schwarze Schlauchtrommel mit silbernem Metallgestell, Nahaufnahme auf weißem Hintergrund.

    Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m

    Bestellnummer: 6.392-083.0

    Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt.