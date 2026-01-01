Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah | Kärcher

Unsere handgeführte und batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Bp Pack mit Scheibentechnik verfügt über eine Arbeitsbreite von 43 Zentimetern, einen 750 Millimeter langen und V-förmigen Saugbalken sowie einen Tank mit 25 Liter Volumen. Damit ist sie zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 900 m² prädestiniert. Durch ihre Wendigkeit und Handlichkeit ist sie auch für überstellte Flächen perfekt geeignet. Betrieben wird sie mit einer 24-Volt-Batterie mit 76 Ah Kapazität, ein separates Ladegerät wird mitgeliefert. Das EASY-Operation-System mit den charakteristischen gelben Bedienelementen sorgt für eine kinderleichte Bedienung und sehr kurze Einlernzeiten. Reinigungs- und Wartungsarbeiten an der Maschine sind im Übrigen genauso einfach zu handhaben.

Robuste Bedienelemente Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt. Robustes, langlebiges und zuverlässiges Gerät. Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld. Magnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters. Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente. Kleines, kompaktes Gerät Sehr wendig und einfach zu manövrieren. Sehr gute Sicht auf die zu reinigende Fläche. Großes Batteriefach für alle gängigen Batterietypen Batteriefach einfach für Batteriewechsel zugänglich. Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet. Komfortables Home-Base-System Möglichkeiten zum Anbringen von Haken, Behältern, Mopp etc. Zusätzliche Reinigungsutensilien können mitgeführt werden. Preiswertes Einstiegsmodell in die 25- bis 35-Liter-Klasse Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Reduziert auf das Wichtigste. Gelbe, sehr gut sichtbare Bedienelemente Einfaches Laden an jeder Standardsteckdose. Netzunabhängiger Einsatz ohne Kabelstolperfallen.