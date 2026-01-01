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    Scheuersaugmaschine BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah | Kärcher

    Grauer Kärcher Bodenreinigungsautomat mit gelben Akzenten und Bürste, seitliche Ansicht.

    Scheuersaugmaschine

    BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.515-403.0

    • 25 l Frisch-Schmutzwasser, 43-cm-Scheibenbürste, Vortrieb durch Bürste
    • Off-Board-Lader + 80-Ah-AGM-Batterie, 2 h Laufzeit, max. 1720 m²/h
    • Sehr kompakte und wendige Maschine
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