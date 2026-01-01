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    Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse mit gelbem Griff und grauem Behälter auf weißem Hintergrund.

    Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h

    Bestellnummer: 4.112-054.0

    Neuentwickelte, sehr robuste Becher-Schaumlanze Basic 2 speziell für Hochdruckreiniger mit 700–800 l/h Schwemmleistung. Für sehr gute Schaumqualität bei halbiertem Reinigungsmittelverbrauch.