Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

Eine hochwertige Verarbeitung und die Verwendung robuster Bauteile, wie beispielsweise eines Messing-Grundkörpers, garantieren eine lange Lebensdauer unserer neu entwickelten Becher-Schaumlanze Basic 2. Konzipiert für Hochdruckreiniger mit 700 bis 800 Liter stündlicher Schwemmleistung, die nicht über unsere Servo-Control-Funktion verfügen, beeindruckt das Gerät mit hervorragender Schaumqualität. Gleichzeitig sinkt Ihr Reinigungsmittelverbrauch bei Verwendung unseres VehiclePro Schaumreinigers RM 838 um rund die Hälfte. Eine integrierte Blende erlaubt eine exakte, 3-stufige Dosierung und schließt ein versehentliches Verstellen aus. Darüber hinaus ist der standsichere, robuste und ergonomische Reinigungsmittelbehälter durch seine große Öffnung sehr einfach zu befüllen und schnell zu wechseln.