Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h | Kärcher

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Bestellnummer: 4.112-054.0Neuentwickelte, sehr robuste Becher-Schaumlanze Basic 2 speziell für Hochdruckreiniger mit 700–800 l/h Schwemmleistung. Für sehr gute Schaumqualität bei halbiertem Reinigungsmittelverbrauch.
Fördermenge (l/h)
700 - 800
Düsengröße ( )
45
Max. Druck (bar)
300
Dosierung (%)
1 - 2 - 4
Tankinhalt (l)
1
Temperatur (°C)
max. 60
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8