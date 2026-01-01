Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp | Kärcher

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Scheuersaugmaschine
Bestellnummer: 1.783-234.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Antriebsart
Batterie
Fahrantrieb
Vortrieb durch Bürstenrotation
Arbeitsbreite Bürsten (mm)
300
Arbeitsbreite Saugen (mm)
300
Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
4 4
Flächenleistung theoretisch (m²/h)
200
Flächenleistung praktisch (m²/h)
150
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Laufzeit je Akkuladung (min)
max. 35
Bürstendrehzahl (U/min)
1270
Bürstenanpressdruck (g/cm²)
100
Wasserverbrauch (l/min)
0.3
Schalldruckpegel (dB(A))
72.4
Aufnahmeleistung (W)
550
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
13
Abmessungen (L × B × H) (mm)
365 x 345 x 1162
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen