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    Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp Pack | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine mit grauem Gehäuse, gelben Akzenten und ergonomischem Griff.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/4 C Bp Pack

    Bestellnummer: 1.783-225.0