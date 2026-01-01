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    Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Ep + MF | Kärcher

    Kärcher Bodenreinigungsmaschine in Grau und Schwarz mit gelben Akzenten, stehend auf weißem Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    BR 30/4 C Ep + MF

    Bestellnummer: 1.783-223.0

    • Kompakte Scheuersaugmaschine, 4 l Frisch-Schmutzwasser, 30 cm Arbeitsbreite
    • Kabelmaschine, max. 200 m²/h
    • Mikrofaser-Walzenbürste, Saugbalken gerade