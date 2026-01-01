Scheuersaugmaschine BR 45/22 C BP Pack + MF | Kärcher

Auf großen, oft überstellten Flächen ist unsere Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack die ideale Wahl. Ihr beidseitig um 200° drehbarer Walzenbürstenkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) und großer Arbeitsbreite macht sie äußerst wendig und besonders geeignet für enge Bereiche. Die permanente Querstellung von Bürste und Saugbalken zur Fahrtrichtung steigert die Flächenleistung und sorgt für ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis. Die verbaute Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie bietet eine bis zu 3-fach längere Lebensdauer gegenüber Bleibatterien, ist komplett wartungsfrei und verfügt über 3 Jahre Garantie. In der eco!efficiency-Stufe erhöht sich die Laufzeit zusätzlich, während das Arbeitsgeräusch um rund 40 Prozent sinkt. Die serienmäßige Mikrofaserwalze verbindet Vorteile der Walzentechnik mit den hervorragenden Reinigungseigenschaften sehr feiner Fasern und erlaubt damit sehr gute Ergebnisse auf unterschiedlichsten Böden. Der optional erhältliche EPA-Filter filtert die Abluft aus dem Schmutzwasser und erlaubt so auch das Arbeiten in hygienesensiblen Bereichen.

Um +/- 200° drehbarer Bürstenkopf mit KART-Technologie für komfortable Kurvenfahrten Extrem wendig und effektiv – ideal für stark überstellte Flächen. Die Bürste steht immer quer zur Fahrtrichtung. Der Saugbalken nimmt das Wasser in jeder Kurve zuverlässig auf. Bei Bedarf kann auch rückwärts gereinigt und abgesaugt werden. Inklusive leistungsstarkem Einbauladegerät Das Ladegerät ist immer dabei; Laden ist jederzeit möglich. Ladegerät schaltet selbsttätig ab. Kein Energieverbrauch im Stand-by-Betrieb. Mit Kehrfunktion Effizient kehren, scheuern und saugen in einem Arbeitsgang. Nimmt Steinchen, Holzsplitter und andere Kleinteile auf. Sorgt für eine optimale Funktion des Saugbalkens. Inklusive leistungsstarker Lithium-Ionen-Batterie Völlig wartungsfrei trotz 3-facher Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien. Problemloses Zwischen- oder Teilladen nach Bedarf. Auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet. Energiesparende eco!efficiency-Stufe Spart Ressourcen und verlängert die Laufzeit um bis zu 50 %. 40 % geringere Lautstärke. Reduzierte CO₂-Emissionen. Kompaktes Gerät Wegfahren von der Wand im 90°-Winkel möglich. Keine Geräteüberstände. Einfaches Handling. Sehr geringes Gerätegewicht Auch über längere Strecken einfach zu transportieren. Vereinfachter Transport in Fahrzeugen. Lenkstange einklappbar Kompakte Lagerung. Auch in kleinen Fahrzeugen transportierbar. Lenkstange höhenverstellbar Ergonomisch auf verschiedene Bedienergrößen einstellbar. Walzentechnologie Hoher Anpressdruck zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Ideal zum Reinigen von Fugen und für strukturierte Oberflächen. Gleichmäßiges Reinigungsergebnis.