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    Scheuersaugmaschine BR 45/22 C BP Pack + MF | Kärcher

    Kärcher Scheuersaugmaschine mit gelben und schwarzen Akzenten, auf weißen Hintergrund.

    Scheuersaugmaschine

    BR 45/22 C BP Pack + MF

    Bestellnummer: 1.783-488.0

    Umfangreich ausgestattete, batteriebetriebene Scheuersaugmaschine BR 45/22 C Bp Pack. Mit drehbarem Walzenbürstenkopf und KART-Technologie für maximale Wendigkeit bei großer Flächenleistung.
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