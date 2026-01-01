Akkusauger BVL 5/1 Bp | Kärcher

Unser ultraleichter, leistungsstarker und akkubetriebener Rucksacksauger BVL 5/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur < 4,6 kg (Rückentragegewicht) wiegt und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Mit einer Leistung von 500 Watt, langer Akkulaufzeit und einem 5 Liter großen Sammelbehälter ist der Rücken-Staubsauger überall dort erste Wahl, wo enge Platzverhältnisse die Reinigungsarbeiten erschweren – ob im Kino, im Flugzeug, in Bussen, Bahnen, bei der Büroreinigung oder auch auf Treppen. Das ergonomische Tragegestell und die durchdachte Bedienung, bei der alle wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen über ein Bedienfeld am Hüftgurt gesteuert werden, sowie das einfache, für Rechts- und Linkshänder ausgelegte Handling sorgen für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Diverse Zubehöre werden mitgeliefert, auch ein HEPA-14-Filter ist optional erhältlich. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.

Ultraleichter Akku-Rucksacksauger Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen). Ermöglicht ergonomisches Arbeiten. Erlaubt mühelosen Transport. Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen) Besonders robust und sehr langlebig. Ultraleicht. Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar. Hohe Ergonomie Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen. Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar. Bürstenloser EC-Motor Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer. Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität. eco!efficiency-Modus Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit. Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte. Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.