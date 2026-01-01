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    CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA | Kärcher

    Kärcher Teppichreiniger RM 767 in einem transparenten Kanister mit Etikett und Produktinformationen.

    CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA

    Bestellnummer: 6.295-198.0

    Flüssiger, schnell trocknender Grundreiniger zur Reinigung von textilen Bodenbelägen, gepolsterten Möbeln oder Autositzen. Störende Gerüche werden eliminiert und die Hygiene gesteigert.
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