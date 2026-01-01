CarpetPro Reiniger, schnelltrocknend RM 767 OA | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-198.0Flüssiger, schnell trocknender Grundreiniger zur Reinigung von textilen Bodenbelägen, gepolsterten Möbeln oder Autositzen. Störende Gerüche werden eliminiert und die Hygiene gesteigert.
Gebindegröße (l)
10
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
7
Gewicht (kg)
10.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
230 x 188 x 307
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Anwendungsgebiete