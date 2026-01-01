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    Classic Handspritzpistole EASY!Lock | Kärcher

    Grauer Kärcher Hochdruckreiniger-Griff mit gelbem Abzug, seitlich gezeigt, auf weißem Hintergrund.

    Classic Handspritzpistole EASY!Lock

    Bestellnummer: 4.119-002.0

    Hochwertige Classic-Handspritzpistole mit robustem Ventil. Auch geeignet für Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger.