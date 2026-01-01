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    Teppichbürstsauger CV 60/1 RS Bp Pack | Kärcher

    Grauer Kärcher Bodenreinigungsautomat mit Lenkrad, zwei Rädern und schwarzem Sockel.

    Teppichbürstsauger

    CV 60/1 RS Bp Pack

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.012-109.0

    • Effiziente Reinigung textiler Bodenbeläge und aller Hartböden
    • HEPA-13-Filtration für reine Atemluft und eine gesunde Arbeitsumgebung
    • Inklusive On-Board-Ladegerät und Akku
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