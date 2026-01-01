Teppichbürstsauger CV 60/1 RS Bp Pack | Kärcher

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Teppichbürstsauger
Bestellnummer: 1.012-109.0
Spannung (V)
36
Frequenz (Hz)
50 - 60
Arbeitsbreite (mm)
600
Vakuum (kPa / mbar)
11.7 / 117
Luftmenge (l/h)
33.98
Nennleistung (W)
1620
Standardnennweite ( )
32
Schalldruckpegel (dB(A))
68
Leistung Bürstenmotor (W)
373
Farbe
Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör (kg)
187
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
323.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1241 x 787 x 1316
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete