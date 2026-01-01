Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 | Kärcher

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Bestellnummer: 6.295-597.0Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).
Gebindegröße (l)
5
Verpackungseinheit (Stück)
1
pH-Wert
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
5.1
Produkt
Produktinformationen
Sicherheitsdatenblatt
Gesetzliche Gewährleistung
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
Anwendungsgebiete