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    Desinfektionsmittel, flüssig RM 735 | Kärcher

    Kärcher Desinfektionsmittel RM 735 in einem weißen Kanister mit Etikett, das Anwendungshinweise und Produktinformationen zeigt.

    Desinfektionsmittel, flüssig RM 735

    Bestellnummer: 6.295-597.0

    Neutral, wirkungsvoll, materialschonend: das Desinfektionsmittel RM 735 von Kärcher. Wirkt bakterizid (z. B. E. coli), levurozid (z. B. C. albicans) und begrenzt viruzid (z. B. Coronavirus).
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