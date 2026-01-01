10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    FloorPro Multi Reiniger RM 756 | Kärcher

    Kärcher Kanister mit RM 756 Bodenreiniger, 10 Liter, blau, mit Etikett und Produktinformationen.

    FloorPro Multi Reiniger RM 756

    Bestellnummer: 6.295-914.0

    Hochkonzentrierter Unterhaltsreiniger für Böden und Oberflächen. Mit hochnetzender Formulierung für höchste Reinigungsleistung und intensiv frischem Duft.
    Angebot anfordern