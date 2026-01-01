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    FloorPro Multi Reiniger RM 756 | Kärcher

    Schwarze Flasche Kärcher FloorPro Multi Cleaner RM 756 mit grünem Deckel, Etikett zeigt Flurbild und Produktinformationen.

    FloorPro Multi Reiniger RM 756

    Bestellnummer: 6.295-915.0

    Hochkonzentrierter Unterhaltsreiniger für Böden und Oberflächen. Mit hochnetzender Formulierung für höchste Reinigungsleistung und intensiv frischem Duft.
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