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    FR TR 30 Classic | Kärcher

    Grauer Kärcher Flächenreiniger mit Bürstenkranz und gelbem Etikett auf der Oberseite.

    FR TR 30 Classic

    Bestellnummer: 4.119-030.0

    Der robuste Classic-Flächenreiniger mit 300 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2 × Größe 018; weitere separat bestellbar).