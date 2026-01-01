FR TR 30 Classic | Kärcher

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Bestellnummer: 4.119-030.0Der robuste Classic-Flächenreiniger mit 300 mm Durchmesser und mitgeliefertem Düsenkit (2 × Größe 018; weitere separat bestellbar).
Durchmesser ( )
300
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Handbuch
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