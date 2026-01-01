FRV 50 ME | Kärcher

Der Flächenreiniger FRV 50 Me aus Edelstahl ermöglicht die Reinigung mit Heißwasser bis 85°C. Dank integrierter automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der FRV 50 Me die Flächenreinigung noch effizienter - sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Der FRV 50 Me ist mit einem temperaturbeständigen 7,5 m langen Absaugschlauch aus Polyurethan ausgestattet. Nichtzeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale des leistungsfähigen Flächenreinigers. Technische Daten: Max. 250 bar, 1300 l/h. (Gerätespezifisches Düsenkit bitte separat bestellen.)