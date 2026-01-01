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    FRV 50 ME | Kärcher

    Kärcher Bodenreiniger mit Metallrahmen, Rundbürste und Rädern, angeschlossen an einen Schlauch.

    FRV 50 ME

    Bestellnummer: 2.643-598.0

    Dank automatischer Schmutzwasser-Absaugung macht der Flächenreiniger FRV 50 Me aus Edelstahl die Flächenreinigung im Innen- und Außenbereich noch effizienter. Heißwasserreinigung bis 85 °C.