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    Hochdruckreiniger HD 5/11 EX Plus Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchrolle und Pistole, grau und gelb, auf Rädern.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 5/11 EX Plus Classic

    Bestellnummer: 1.520-801.0

    • Langlebiger Messing-Zylinderkopf und keramikbeschichtete Edelstahlplunger
    • Schlauchtrommel mit stahlarmiertem Hochdruckschlauch
    • Rotordüse
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