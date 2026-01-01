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    Hochdruckreiniger HD 7/16-4 MX Kfz | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel, graues Gehäuse, gelbe Akzente, auf Rollen, Pistole und Lanze befestigt.

    Hochdruckreiniger

    HD 7/16-4 MX Kfz

    Bestellnummer: 1.524-958.0