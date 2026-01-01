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    Hochdruckreiniger HD 8/18-4 St | Kärcher

    Graues Kärcher Hochdruckreiniger-Modul mit gelben Bedienelementen auf der Vorderseite.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HD 8/18-4 St

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.524-962.0

    • 4-poliger wassergekühlter Motor und robuste Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben
    • Einfache Installation, Bedienung und Wartung des Geräts
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