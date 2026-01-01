Hochdruckreiniger HD 8/18-4 St | Kärcher

Unser Kaltwasser-Hochdruckreiniger für harte Arbeitsbedingungen im stationären Dauereinsatz kann mit einer Wasserzulauftemperatur von bis zu 60 °C betrieben werden. Mit einem Druck von 180 Bar und einer Durchflussmenge von 800 l/h ist er bestens geeignet zur Reinigung von Maschinen oder Produktionsanlagen. Im Mittelpunkt stehen die robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und der 4-polige, langsam laufende E-Motor. Auch das Gehäuse und der Rahmen, die aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt sind, tragen zur Langlebigkeit bei. Die Maschine enthält eine Ansaugung für Reinigungsmittel mit Dosierventil und Leermeldeanzeige sowie einen Wasservorlagebehälter mit Trockenlaufschutz, auch hier wird der Leerstand mittels Anzeige gemeldet. Der sichere Betrieb wird durch die elektronische Überwachung mit Meldung von Fehlern und Wartungsintervallen gewährleistet. Sowohl die Bedienung anhand eines großen Drehschalters als auch die Installation und Wartung sind komfortabel und mühelos durchführbar. Umfangreiches Zubehör wie Stundenzähler, Fernbedienungen oder automatische Druckentlastung ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann an jeder Entnahmestelle ausgewählt werden.

Langlebig und robust 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor. Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf und hochwertigen Materialien sichern eine hohe Standzeit. Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck. Qualitativ hochwertige Ausstattung Vorlagebehälter mit Schwimmerventil und Trockenlaufschutz. Robuster Rahmen und Abdeckung aus pulverbeschichtetem Stahl. Vorbereitet für den Anschluss von Fernbedienungen. Einfache Bedienung Nur ein Drehschalter für alle Funktionen garantiert eine einfache Bedienung ohne langwierige Einlernzeiten. Praktische Fehleranzeige informiert Anwender unmittelbar und spart Zeit. Selbsterklärende Symbole und ein übersichtliches Bedienfeld für leichte Verständlichkeit und höhere Produktivität. Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze Höhere Standzeiten, weniger Wartungsaufwand und geringere Kosten. Ideal für industrielle Einsätze. Für den täglichen Arbeitseinsatz entwickelt. Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Reinigungsmittelansaug- und dosiersystem für noch bessere Reinigungsergebnisse Reinigungsmittelansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige. Reinigungsmitteldosierung auf der Saugseite. Optional: zweite Ansaugung mit Ventil und Leermeldeanzeige. Wasserfeinfilter Großer Wasserfeinfilter für einen optimalen Schutz der Pumpe. Bequem zu erreichen, einfach zu reinigen. Gewährleistet hohe Lebensdauer aller hochdruckführenden Komponenten. Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit Schutz der Pumpe vor Trockenlauf. Abschaltung bei Leckage oder Phasenausfall. Schutz gegen Über- und Unterspannung. Anzeige: Fehlercodes, Betriebszustand, Wartungsintervalle Leichter Zugang zu allen service- und wartungsrelevanten Komponenten. Flächendeckendes Servicenetz mit bestens geschulten Service-Technikern. Jederzeit schnell einsatzbereit Auf Knopfdruck verfügbar, ohne Rüstzeiten und Transport mobiler Geräte. Sobald die Pistole betätigt wird, startet die Pumpe mit der Förderung. Dies ermöglicht bequemes Arbeiten an jedem Abnahmepunkt. Maschine ist immer einsatzbereit für höchste Produktivität und Flexibilität. Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit Stundenzähler und Manometer sowie eine automatische Druckentlastung zum Schutz der Zubehöre und Rohrleitungen sind optional erhältlich. Die Ansaugung eines zweiten Reinigungsmittels mit Leermeldeanzeige und Dosierventil ist optional erhältlich. Optional kann das Gerät mit einer Fernbedienung gesteuert werden.