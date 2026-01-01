HD-Trailer HD 9/23 Ge Tr1 | Kärcher

Mit unserem robusten und mobilen Kaltwassertrailer HD 9/23 Ge Tr1 sind anspruchsvolle Hochdruckreinigungsarbeiten, wie sie beispielsweise im Baugewerbe oder im kommunalen Arbeitsalltag üblich sind, auch ohne externe Strom- und Wasserversorgung kein Problem. Dank des leistungsstarken und zuverlässigen Honda-Benzinmotors (EU STAGE V) und eines 1000-Liter-Wassertanks arbeitet die Maschine völlig autark. 230 Bar Arbeitsdruck und eine Wasserleistung von 930 Litern pro Stunde sorgen für ausreichend Reinigungsleistung auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Darüber hinaus ist das Gerät mit sinnvollen Details wie der ergonomischen EASY!Force-Hochdruckpistole ausgestattet. Die einfache Bedienbarkeit und diverse Ablagemöglichkeiten belegen die hohe Anwenderfreundlichkeit. Auf Wunsch sind auch weitere Konfigurationsvarianten des Geräts, wie zum Beispiel eine Cab-Version, oder die Ausstattung mit einer integrierten Schlauchtrommel im Heckbereich möglich.

Unabhängig von externer Strom- oder Wasserversorgung Yanmar-Diesel- oder Honda-Benzinmotoren (beide EU STAGE V) für autarkes Arbeiten. 1000-Liter-Wassertank für mindestens eine Stunde Arbeiten bei voller Leistung. Integriertes Trailerkonzept für hohe Mobilität und maximale Unabhängigkeit. Einfache und komfortable Bedienung Einfachste Bedienbarkeit und damit auf den Einsatz in Mietparks zugeschnitten. Komfortable Ausstattung mit Motoren-Elektrostart und optionaler Schlauchtrommel. Ablagefach im Heckbereich zur Aufbewahrung von Kraftstoffkanister und Zubehör. Robuste Ausführung für harte Arbeitseinsätze Zuverlässige, bewährte Kärcher Hochdrucktechnik mit hoher Lebensdauer. Frontschutzbügel und Heck-Abdeckplane zum Geräteschutz optional erhältlich. Das integrierte Frostschutzsystem erlaubt ganzjährige Arbeitseinsätze. Mehrere Konfigurationen möglich Flexible, maßgeschneiderte Konfigurationen für individuelle Kundenanforderungen. Optionale Cab-Variante zum Einsatz auf Pritschen oder zum Einbau in Fahrzeuge. Auf Anfrage können die Tanks auch in Sonderfarben ausgeführt werden.