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    HD-Schlauch Rohrreinigung DN6 14MPa 30m | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Hochdruckschlauch, aufgerollt, mit Anschlüssen an beiden Enden, auf weißem Hintergrund.

    HD-Schlauch Rohrreinigung DN6 14MPa 30m

    Bestellnummer: 6.392-633.0

    Besonders flexible Hochdruck-Schläuche für die Rohr-Innenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).
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