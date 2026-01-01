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    Hochdruckreinigungsanlage HDC Standard | Kärcher

    Kärcher HDC Standard Hochdruckreiniger in einem Metallrahmen, mit sichtbaren Pumpen und Kabeln.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreinigungsanlage

    HDC Standard

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.509-500.2

    • Extrem robuste und langlebige Komponenten für harte Arbeitseinsätze
    • Maximal schnelle Einsatzbereitschaft
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