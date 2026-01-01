Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*

    Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C Classic | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit grauem Gehäuse, schwarzem Schlauch und gelbem Griff auf zwei Rädern.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Hochdruckreiniger

    HDS 8/18-4 C Classic

    Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

    Bestellnummer: 1.030-920.0

    • Robuste Kurbelwellenpumpe
    • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
    • Robuster Stahlrohrrahmen
    Angebot anfordern