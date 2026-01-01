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    Hochdruckreiniger HDS 9/14-4 St | Kärcher

    Kärcher Professional Hochdruckreiniger in grau mit schwarzem Bedienfeld und gelben Drehknöpfen.

    Hochdruckreiniger

    HDS 9/14-4 St

    Bestellnummer: 1.698-917.0